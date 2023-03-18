Fenerbahçe'de 5 eksik, 1 sürpriz!

Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Michy Batshuayi, Luan Peres ve Lincoln Henrique maç kadrosunda yer almadı. Bu isimlerle birlikte kart cezalısı Attila Szalai de kafilede yer almadı.Fenerbahçe'de kadroda yer almayan bir diğer isim Nazım Sangare oldu.Sarı-lacivertlilerde, Gustavo Henrique bir haftalık aranın ardından kadroya dahil edildi.Fenerbahçe'de maç öncesi son antrenmanda ağrı hisseden Valencia, kadroda yer aldı. Ekvadorlu golcünün durumu maç saatinde netlik kazanacak.