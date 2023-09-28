Fenerbahçe'de 3 oyuncu kadroda yer almadı

Fenerbahçe'nin 3. hafta erteleme maçında Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi 3 yabancı oyuncu maç kadrosunda yer almadı.
Sarı-lacviertli kulübün açıkladığı maç kadrosunda; Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo ve Miha Zajc yer almadı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Osayi-Samuel ve Miha Zajc hafif sakatlıkları sebebiyle risk edilmezken, Miguel Crespo teknik heyetin kararı sonucu maç kadrosunda yer almadı.
Sarı-lacviertli kulübün açıkladığı maç kadrosunda; Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo ve Miha Zajc yer almadı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Osayi-Samuel ve Miha Zajc hafif sakatlıkları sebebiyle risk edilmezken, Miguel Crespo teknik heyetin kararı sonucu maç kadrosunda yer almadı.