Fenerbahçe'de 3 oyuncu kadroda yer almadı

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi 3 yabancı oyuncu kadroda yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 3 oyuncu kadroda yer almadı
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28 Eylül 2023 19:19
Son güncelleme 28 Eylül 2023 19:23
Fenerbahçe'nin 3. hafta erteleme maçında Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi 3 yabancı oyuncu maç kadrosunda yer almadı.

Sarı-lacviertli kulübün açıkladığı maç kadrosunda; Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo ve Miha Zajc yer almadı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Osayi-Samuel ve Miha Zajc hafif sakatlıkları sebebiyle risk edilmezken, Miguel Crespo teknik heyetin kararı sonucu maç kadrosunda yer almadı.



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