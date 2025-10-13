13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Fenerbahçe'de 3 maça özel prim!

Fenerbahçe Yönetimi, milli aradan sonraki 3 maç için özel bir prim paketi belirledi.

calendar 13 Ekim 2025 10:19
Haber: Takvim, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de 3 maça özel prim!
Milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim kesenin ağzını açtı. Zorlu maç trafiğine girmeye hazırlanan sarı lacivertliler hedefteki 3 maç için prim belirledi.

Milli aradan güçlü dönmeye hazırlanan Fenerbahçe'ye yeni yönetimden destek artarak devam edecek.

Samandıra'ya kamp kuran Sadettin Saran yönetimi, takımı bir an olsun bile yalnız bırakmazken, bu kötü dönemi atlatmaları için büyük bir destek sağlıyor. Yönetim, Beşiktaş'la Dolmabahçe'deki derbi öncesinde oynanacak olan kritik 3 karşılaşmaya büyük bir önem veriyor.


PRİM PLANI

Süper Lig'de 19 Ekim'de Kadıköy'de Fatih Karagümrük'le başlayacak olan periyotta, ardından Avrupa Ligi'nde 23 Ekim'de yine Kadıköy'de Alman ekibi Stuttgart'la ve sonrasında 27 Ekim'de ligde Gaziantep FK'yle sonlanacak maraton için sarı-lacivertli yönetim özel bir prim paketi belirledi.

Yönetimin amacı; 2 Kasım'da Beşiktaş'la Dolmabahçe'deki dev derbide sahaya, 3'te 3'le moralli ve güçlü bir şekilde çıkmak. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
