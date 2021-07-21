Fenerbahçe'de 1.94'lük forvet atağı: Beto

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz aday Portekiz'de bulundu. Sarı-lacivertliler, Vitor Pereira'nın da bağlantılarını kullanarak 1.94 boyundaki santrfor için girişimlerini hızlandırdı.

, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de 1.94'lük forvet atağı: Beto
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21 Temmuz 2021 12:52
Norberto Bercique Gomes Betuncal
Norberto Bercique Gomes Betuncal
Portimonense
Forvet transferinde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'de Sörloth ve Cornelius'un ardından sürpriz bir isim gündeme geldi. Nokta atışı yapmak isteyen sarı-lacivertliler, 1.94 boyundaki dev santrfor Beto için girişimlere başladı.

Portekiz'in A Bola Gazetesi'nde yer alan haberde, Portimonense forması giyen Beto ile ilgilenmeye başlayan sarı-lacivertlilerin, Vitor Pereira'nın bağlantılarının yardımıyla girişimlerini hızlandırdı.

Serbest kalma maddesi 40 milyon euro olan Beto'yu kiralamak isteyen sarı-lacivertliler, Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Leverkusen, Napoli, Milan, Lille gibi takımların da yakından takip ettiği 23 yaşındaki forvet için Pereira'yı koz olarak kullanıyor.

Geçen sezon Portimonense formasıyla 31 maça çıkan Beto, 11 gol atıp 3 de asist yaptı.


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