Fenerbahçe'de 1.94'lük forvet atağı: Beto

Forvet transferinde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'de Sörloth ve Cornelius'un ardından sürpriz bir isim gündeme geldi. Nokta atışı yapmak isteyen sarı-lacivertliler, 1.94 boyundaki dev santrfor Beto için girişimlere başladı.Portekiz'in A Bola Gazetesi'nde yer alan haberde, Portimonense forması giyen Beto ile ilgilenmeye başlayan sarı-lacivertlilerin, Vitor Pereira'nın bağlantılarının yardımıyla girişimlerini hızlandırdı.Serbest kalma maddesi 40 milyon euro olan Beto'yu kiralamak isteyen sarı-lacivertliler, Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Leverkusen, Napoli, Milan, Lille gibi takımların da yakından takip ettiği 23 yaşındaki forvet için Pereira'yı koz olarak kullanıyor.Geçen sezon Portimonense formasıyla 31 maça çıkan Beto, 11 gol atıp 3 de asist yaptı.