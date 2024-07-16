Fenerbahçe, Cenk Tosun'u açıkladı

Fenerbahçe, milli golcü Cenk Tosun ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Cenk Tosun'u açıkladı
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16 Temmuz 2024 09:04
Son güncelleme 16 Temmuz 2024 11:43
Fenerbahçe, yerli golcü transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Cenk Tosun'un sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, ''Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' ifadeleri kullanıldı. 

ANLAŞMANIN ŞARTLARI

Sarı-lacivertliler oyuncu ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacak.

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