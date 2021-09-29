Fenerbahçe bu alanda ilk 5'e girdi!

Fenerbahçe, 'maç başı yenilen gol ortalaması' istatistiğinde Avrupa'nın 10 büyük liginin liderleri içinde en başarılı 5. takım oldu.
Ligde geride kalan 7 karşılaşmada kalesinde 5 gol gören sarı lacivertliler, maç başı 0,7 ortalama tutturdu.
Bu alanda Avrupa'nın en iyi liderleri, 7 maçta sadece 1 gol yiyerek 0,14 ortalama yakalayan Ajax ve 6 karşılaşmada 2 gol görüp 0,33 ortalama tutturan Napoli.
Ligde geride kalan 7 karşılaşmada kalesinde 5 gol gören sarı lacivertliler, maç başı 0,7 ortalama tutturdu.
Bu alanda Avrupa'nın en iyi liderleri, 7 maçta sadece 1 gol yiyerek 0,14 ortalama yakalayan Ajax ve 6 karşılaşmada 2 gol görüp 0,33 ortalama tutturan Napoli.