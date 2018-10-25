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Fenerbahçe, Beşiktaş, Akhisar maçları BeINSports'ta

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisar'ın bu akşam oynayacağı maçların canlı yayınlanacağı kanal belli oldu.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe, Beşiktaş, Akhisar maçları BeINSports'ta
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25 Ekim 2018 17:48
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisar'ın bugün oynayacağı maçların yayıncısı belli oldu. Saat 19:55'te başlayacak olan Avrupa mücadelemize Fenerbahçe ile start vereceğiz ve ardından saat 22:00'de de Beşiktaş ve Akhisar ile devam edeceğiz. Üç temsilcimizin de maçlarıyla ilgili canlı anlatımlara, son haberlere, videolara ve röportajlara anbean Sporx.com'un tüm platformları üzerinden ulaşabilir, ayrıca günün TV programı için de TV'de Bugün sayfamızı şu bağlantı üzerinden ziyaret edebilirsiniz.

 19:55 Anderlecht - F.Bahçe (BeIN1)
22:00 Beşiktaş - Genk (BeIN1)
22:00 Sevilla - Akhisar (BeIN2)


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