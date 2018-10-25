UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisar'ın bugün oynayacağı maçların yayıncısı belli oldu. Saat 19:55'te başlayacak olan Avrupa mücadelemize Fenerbahçe ile start vereceğiz ve ardından saat 22:00'de de Beşiktaş ve Akhisar ile devam edeceğiz. Üç temsilcimizin de maçlarıyla ilgili canlı anlatımlara, son haberlere, videolara ve röportajlara anbean Sporx.com'un tüm platformları üzerinden ulaşabilir, ayrıca günün TV programı için de TV'de Bugün sayfamızı şu bağlantı üzerinden ziyaret edebilirsiniz.
19:55 Anderlecht - F.Bahçe (BeIN1)
22:00 Beşiktaş - Genk (BeIN1)
22:00 Sevilla - Akhisar (BeIN2)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
19:55 Anderlecht - F.Bahçe (BeIN1)
22:00 Beşiktaş - Genk (BeIN1)
22:00 Sevilla - Akhisar (BeIN2)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın