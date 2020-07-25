Fenerbahçe Beko'da Kokoskov'un yardımcıları belli oldu

Fenerbahçe, Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Igor Kokoskov'un yardımcılıklarını yapacak isimleri açıkladı.

Haber; AA
Fenerbahçe Beko'da Kokoskov'un yardımcıları belli oldu
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25 Temmuz 2020 16:08
Fenerbahçe Beko'da yeni başantrenör Igor Kokoskov'un yardımcıları açıklandı. 

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, önümüzdeki sezon Kokoskov'un yardımcılıklarını, Erdem Can, Radovan Trifunovic, Serhan Aydanarığ ve Berkay Oğuz'un yapacağı belirtildi. 

Fenerbahçe Beko'nun teknik ekibinde ise görev dağılımı şöyle oldu:

Başantrenör: Igor Kokoskov

Yardımcı antrenör: Erdem Can

Yardımcı antrenör: Radovan Trifunovic

Yardımcı antrenör: Serhan Aydanarığ

Yardımcı antrenör ve video koordinatörü: Berkay Oğuz

Yardımcı video koordinatörü: Alp Timuçin Yener

Kondisyoner: Predrag Zimonjic

Kondisyoner: İlker Belgutay

Takım doktoru: Ahmet Kulduk

Fizyoterapist: Rıza Özdemir

Masör: Yılmaz Mete, Faik Özköksal

Malzeme sorumlusu: Erkan Karaca



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