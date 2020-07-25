Fenerbahçe Beko'da Kokoskov'un yardımcıları belli oldu

Fenerbahçe Beko'da yeni başantrenör Igor Kokoskov'un yardımcıları açıklandı.



Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, önümüzdeki sezon Kokoskov'un yardımcılıklarını, Erdem Can, Radovan Trifunovic, Serhan Aydanarığ ve Berkay Oğuz'un yapacağı belirtildi.



Fenerbahçe Beko'nun teknik ekibinde ise görev dağılımı şöyle oldu:



Başantrenör: Igor Kokoskov



Yardımcı antrenör: Erdem Can



Yardımcı antrenör: Radovan Trifunovic



Yardımcı antrenör: Serhan Aydanarığ



Yardımcı antrenör ve video koordinatörü: Berkay Oğuz



Yardımcı video koordinatörü: Alp Timuçin Yener



Kondisyoner: Predrag Zimonjic



Kondisyoner: İlker Belgutay



Takım doktoru: Ahmet Kulduk



Fizyoterapist: Rıza Özdemir



Masör: Yılmaz Mete, Faik Özköksal



Malzeme sorumlusu: Erkan Karaca



