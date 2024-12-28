Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 18. haftasında deplasmanda Partizan'a 90-81 mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de çıktığı son 6 maçın 5'ini kaybetti.
91-85 Olimpia Milano
88-76 Baskonia
82-70 Real Madrid (Tek galibiyet)
99-69 Monaco
90-63 Barcelona
90-81 Partizan
Belgrad Arena'da oynanan maça iyi başlayan Partizan, ilk çeyreği 25-21 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Sırp ekibi, soyunma odasına 9 sayı farkla 47-38 önde girdi.
Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyrekte yay gerisinden bulduğu isabetlerle bir ara farkı iki sayıya (54-52) indirmeyi başarsa da geri dönüşe izin vermeyen Partizan, üçüncü periyodu 65-57 üstün tamamladı.
Final periyodunun ortalarında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius iki teknik faul nedeniyle oyundan atılırken, mücadelenin başından sonuna kadar iyi oynayan Zeljko Obradovic'in öğrencileri maçı 90-81 kazandı.
Bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 7. yenilgisini yaşadı.
Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları süren Scottie Wilbekin, Wade Baldwin, Arturs Zagars ve Dyshawn Pierre, maçta yer almadı.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de çıktığı son 6 maçın 5'ini kaybetti.
91-85 Olimpia Milano
88-76 Baskonia
82-70 Real Madrid (Tek galibiyet)
99-69 Monaco
90-63 Barcelona
90-81 Partizan
Belgrad Arena'da oynanan maça iyi başlayan Partizan, ilk çeyreği 25-21 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Sırp ekibi, soyunma odasına 9 sayı farkla 47-38 önde girdi.
Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyrekte yay gerisinden bulduğu isabetlerle bir ara farkı iki sayıya (54-52) indirmeyi başarsa da geri dönüşe izin vermeyen Partizan, üçüncü periyodu 65-57 üstün tamamladı.
Final periyodunun ortalarında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius iki teknik faul nedeniyle oyundan atılırken, mücadelenin başından sonuna kadar iyi oynayan Zeljko Obradovic'in öğrencileri maçı 90-81 kazandı.
Bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 7. yenilgisini yaşadı.
Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları süren Scottie Wilbekin, Wade Baldwin, Arturs Zagars ve Dyshawn Pierre, maçta yer almadı.