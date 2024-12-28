Fenerbahçe Beko, yine kazanamadı

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 18. haftasında deplasmanda Partizan'a 90-81 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, yine kazanamadı
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28 Aralık 2024 00:25
Son güncelleme 28 Aralık 2024 01:45
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 18. haftasında deplasmanda Partizan'a 90-81 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de çıktığı son 6 maçın 5'ini kaybetti.
 91-85 Olimpia Milano
88-76 Baskonia
82-70 Real Madrid (Tek galibiyet)
99-69 Monaco
90-63 Barcelona
90-81 Partizan

Belgrad Arena'da oynanan maça iyi başlayan Partizan, ilk çeyreği 25-21 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Sırp ekibi, soyunma odasına 9 sayı farkla 47-38 önde girdi.

Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyrekte yay gerisinden bulduğu isabetlerle bir ara farkı iki sayıya (54-52) indirmeyi başarsa da geri dönüşe izin vermeyen Partizan, üçüncü periyodu 65-57 üstün tamamladı.

Final periyodunun ortalarında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius iki teknik faul nedeniyle oyundan atılırken, mücadelenin başından sonuna kadar iyi oynayan Zeljko Obradovic'in öğrencileri maçı 90-81 kazandı.

Bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 7. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları süren Scottie Wilbekin, Wade Baldwin, Arturs Zagars ve Dyshawn Pierre, maçta yer almadı.

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