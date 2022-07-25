Fenerbahçe Beko'ya NBA'den iki isim

Fenerbahçe Beko gözünü NBA'in yıldızlarına dikti. Bu sezon hem lig hem de Euroleague'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler kadrosunu baştan aşağı yeniledi. Dimitris Itoudis önderliğinde çalışmalarını sürdüren Sarı-lacivertliler, NBA'in iki yıldızını gözüne kestirdi.



İtalyan gazeteci Luca D'Allessandro'nun haberine göre; Fenerbahçe Beko, NBA'de forma giyen Matt Thomas ve Mason Jones'u gündemine aldı. EuroLeague'de iddialı bir sezon geçirmek isteyen sarı-lacivertlilerin şutör pozisyonu için bu iki isme yöneldiği öne sürüldü.



NBA'DEN İKİ İSİM



Fenerbahçe Beko'nun ilgilendiği isimlerden Matt Thomas, Chicago Bulls forması giyerken, Mason Jones da Los Angeles Lakers'da formasını terletiyor.



Mason Jones sezonun büyük kısmını NBA G League'de geçirdi. Şutör guard pozisyonunda oynayan Birleşik Amerikalı isim 1998 doğumlu ve 1.93 metre boyuna sahip.



Şu an serbest statüde bulunan Matt Thomas ise 27 yaşında ve 2019 yılından beri NBA'de forma giyiyor. Fenerbahçe'nin yanı sıra, birçok takımın kıskacında olan Birleşik Amerikalı isim 1.93 metre boyunda ve 86 kg ağırlığında.









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