Fenerbahçe Beko'ya müjdeli haber; geri döndü

SPORX ÖZEL - Son dönemde sakatlıklara boğuşan Fenerbahçe Beko'ya bir oyuncusundan müjdeli haber geldi.



Sarı lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı Birleşik Amerikalı oyun kurucu, 8 Kasım günü oynanan Asvel maçında sakatlanmıştı.



Yıldız oyuncunun 11 Kasım'da 3-4 hafta parkelerden uzak kalacağı düşünülürken beklenenden daha erken döndü.



SON ANDA BİR AĞRISI OLMAZSA PARKEDE...



Sakatlığını tamamen atlatan Wade Baldwin, takım antrenmanına katıld ıve sorun olmadan antrenmanı tamamladı. Maç saatine kadar durumu gözlem altında tutulacak olan Baldwin, son anda bir ağrısı çıkmaması halinde 29 Kasım Cuma akşamı Olimpia Milano ile oynanacak maçta parkede olacak.



FENERBAHÇE BEKO LİDER



THY EuroLeague'de sezona oldukça iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 11 maçta 9 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.



WADE BALDWIN'IN RAKAMLARI



28 yaşındaki Wade Baldwin ise bu sezon oynadığı 8 EuroLeague maçında 10.1 sayı, 4 asist, 2.6 ribaund ve 1.1 top çalma istatistikleri yakaladı.



