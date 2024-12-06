THY EuroLeague'in 14. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid'i 82-70 mağlup etti.
Wizink Center'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-12 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci periyottaki etkili hücumları sonucunda soyunma odasına 37-31 üstün gitti.
İkinci devrede skor üstünlüğünü elinde tutan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreğini 60-47 önde bitirdiği karşılaşmayı 82-70 kazandı.
Konuk takımda Nigel Hayes-Davis, 33 sayıyla maçın en skoreri oldu. Real Madrid'de Facundo Campazzo'nun 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 10. galibiyetini aldı. Real Madrid ise 8. yenilgisini yaşadı.
Wizink Center'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-12 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci periyottaki etkili hücumları sonucunda soyunma odasına 37-31 üstün gitti.
İkinci devrede skor üstünlüğünü elinde tutan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreğini 60-47 önde bitirdiği karşılaşmayı 82-70 kazandı.
Konuk takımda Nigel Hayes-Davis, 33 sayıyla maçın en skoreri oldu. Real Madrid'de Facundo Campazzo'nun 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 10. galibiyetini aldı. Real Madrid ise 8. yenilgisini yaşadı.