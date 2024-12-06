Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e şans tanımadı

THY EuroLeague'in 14. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid'i 82-70 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e şans tanımadı
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06 Aralık 2024 00:42
Son güncelleme 06 Aralık 2024 00:53
THY EuroLeague'in 14. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid'i 82-70 mağlup etti.
Wizink Center'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-12 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci periyottaki etkili hücumları sonucunda soyunma odasına 37-31 üstün gitti.

İkinci devrede skor üstünlüğünü elinde tutan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreğini 60-47 önde bitirdiği karşılaşmayı 82-70 kazandı.

Konuk takımda Nigel Hayes-Davis, 33 sayıyla maçın en skoreri oldu. Real Madrid'de Facundo Campazzo'nun 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 10. galibiyetini aldı. Real Madrid ise 8. yenilgisini yaşadı.

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