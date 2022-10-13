Fenerbahçe Beko'nun rakibi Maccabi Playtika

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 14 Ekim Cuma günü İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.
Fenerbahçe Beko, ligdeki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibini 74-62 mağlup etti.
Maccabi Playtika ise ilk maçında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 84-83 yendi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.
Fenerbahçe Beko, ligdeki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibini 74-62 mağlup etti.
Maccabi Playtika ise ilk maçında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 84-83 yendi.
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