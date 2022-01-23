Fenerbahçe Beko, Markel Starks'ı açıkladı!

Fenerbahçe Beko, oyun kurucu pozisyonuna transfer yapıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko, Markel Starks'ı açıkladı!
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23 Ocak 2022 11:21
ING Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague'de yoluna devam eden Fenerbahçe Beko, oyun kurucu transferini açıkladı.

Sarı - lacivertiler, Birleşik Amerikalı gard Markel Starks ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Markel Starks kimdir?

21 Şubat 1991 tarihinde Accokeek, Maryland'de dünyaya gelen Markel Starks, kolej kariyeri boyunca (2010-2014) Georgetown forması giydi.

2014 yılında mezun olduktan sonra sırasıyla 2014-15 sezonunda FMC Frentino (İtalya-Serie A2), 2015-2016 sezonunda Cairns Taipans (Avustralya-NBL) ve Vanoli Cremona (İtalya-Serie A), 2016-17 sezonunda Fraport Skyliners (Almanya-BBL) ve Koroivos Amaliadas (Yunanistan-A1) formaları giydi.

2017-18 sezonunda yolu ülkemizden geçen ve Yalova Group Belediye Spor forması giyen Starks, 2018-19 sezonunu ise Polonya'da Stelmet Zielona Gora formasıyla geçirdi.

2019-20'de Rusya'nın Avtador Saratov takımına transfer olan Markel Starks, iki sezon boyunca bu ekibin formasını terletti. Starks, 2021-22 sezonuna ise Bosna Hersek'in Igokea takımında başlamış ve oldukça başarılı bir performans ortaya koymuştu.

Markel Starks, 2021-22 sezonunun geride kalan bölümünde Igokea ile iki farklı kulvarda mücadele etti. Adriyatik Ligi'nde 14 maça çıkan Starks, bu karşılaşmalarda 10.2 sayı (%48.6 iki sayı, %45.2 üç sayı, %88.9 serbest atış), 5.6 asist, 2.1 ribaund, 0.9 top çalma istatistikleri tutturdu. Aynı zamanda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de Igokea forması giyen Starks, bu organizasyonda da dokuz karşılaşmaya çıktı ve 12.7 sayı (%43.3 iki sayı, %42.9 üç sayı, %75.0 serbest atış), 6.8 asist, 1.3 ribaund, 1.8 top çalma istatistikleri yakaladı.

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