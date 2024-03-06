Fenerbahçe Beko, Madrid deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de perşembe günü Real Madrid'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, Madrid deplasmanında
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06 Mart 2024 12:20
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 28. haftasında perşembe günü deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibiyle karşılaşacak.

Wizink Center'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, 27 haftada aldığı 16 galibiyetle ligde yedinci sırada bulunuyor. Real Madrid ise 22 galibiyet ve 5 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ve uzatmalara giden karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 100-99 kazanarak rakibine bu sezon ilk yenilgisini tattırmıştı.

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