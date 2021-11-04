Fenerbahçe Beko'dan Moskova'da muhteşem zafer!

THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda CSKA Moskova'yı mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA
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Fenerbahçe Beko'dan Moskova'da muhteşem zafer!
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04 Kasım 2021 21:48
THY EuroLeague'in 8. haftasında Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Son maçları son toplarda veya son dakikalarda kaybeden Fenerbahçe, bu kez şanssızlığını kırdı ve sahadan 91-82'lik üstünlükle galip ayrıldı.

Son 3 maçı son topta kaybeden Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'nın Mart ayından bu yana devam eden kendi evinde kaybetmeme serisini de bozdu.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, ligdeki 3. galibiyetini elde ederken, Rus temsilcisi 4. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Megasport Arena

Hakemler: Borys Ryzhyk, Saulius Racys, Uros Nikolic

CSKA Moskova: Hackett 15, Voigtmann 8, Shengelia 10, Kurbanov 3, Shved 9, Lundberg 4, Bolomboy 6, Ukhov, Clyburn 26, Faried 1

Fenerbahçe Beko: Shayok 12, Henry 7, Guduric 13, Booker 13, Vesely 17, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu 2, De Colo 18, Polonara 7, Ahmet Düverioğlu 2

1. Periyot: 21-25

Devre: 45-49

3. Periyot: 62-69

 


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