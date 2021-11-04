Fenerbahçe Beko'dan Moskova'da muhteşem zafer!

THY EuroLeague'in 8. haftasında Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Son maçları son toplarda veya son dakikalarda kaybeden Fenerbahçe, bu kez şanssızlığını kırdı ve sahadan 91-82'lik üstünlükle galip ayrıldı.
Son 3 maçı son topta kaybeden Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'nın Mart ayından bu yana devam eden kendi evinde kaybetmeme serisini de bozdu.
Son 3 maçı son topta kaybeden Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'nın Mart ayından bu yana devam eden kendi evinde kaybetmeme serisini de bozdu.
Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, ligdeki 3. galibiyetini elde ederken, Rus temsilcisi 4. mağlubiyetini yaşadı.