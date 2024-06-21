Fenerbahçe Beko'da teknik ekibe 2 isim katıldı

Yeni sezon öncesi kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Ertuğrul Erdoğan ve İspanyol antrenör David Garcia Cabrera'nın teknik ekibe katıldığını açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ertuğrul Erdoğan ve David Garcia'ya Fenerbahçe Beko'ya 'hoş geldin' diyor, takımımızla birlikte zaferlerle dolu sezonlar yaşamalarını temenni ediyoruz." denildi.



2000-2013 yılları arasında Fenerbahçe basketbolunun farklı kademelerinde çalışan Erdoğan, 2010 yılında dönemin başantrenörü Bogdan Tanjevic'in rahatsızlığı nedeniyle sezonu başantrenör olarak tamamlamış ve sarı-lacivertlilerin final serisinde Anadolu Efes'i geçerek şampiyonluğa ulaşmasında pay sahibi olmuştu.



Erdoğan, son 2 sezonunu Polonya temsilcisi Slask Wroclaw ile Rus ekibi Runa BC'da başantrenör olarak geçirmişti.



Uzun yıllar Barcelona'da görev yapan David Garcia Cabrera ise sarı-lacivertlilerin başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile daha önce birlikte çalışmıştı. İspanyol antrenör, son olarak Baskonia'nın teknik ekibinde yer alıyordu.





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