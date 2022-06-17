Fenerbahçe Beko'da Djordjevic ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollar ayrıldı.



Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:



"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 2021-22 sezonunda başantrenörlüğünü yapan Aleksandar Djordjevic ile yollarımız ayrılmıştır.



Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur.



Aleksandar Djordjevic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."



ITOUDIS'İN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR



Djordjevic ile yollarını ayrın Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'dan ayrılan Dimitris Itoudis'i başantrenörlük görevine getirmeye hazırlanıyor.



Fenerbahçe Beko, Yunan başantrenör ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.



PANATHINAIKOS İDDİALARINI GERİ ÇEVİRDİ



Dimitris Itoudis de geçtiğimiz günlerde Panathinaikos ile adı anılması üzerine, "Yunanistan'a bir gün geri dönmek isterim ama en az 5-6 yıl boyunca yurt dışında devam edeceğim. Tabii ki hayat geleceği belirleyecek ama ailemle de konuştum ama önümüzdeki 5-6 yılı yurt dışında geçirmek istiyorum." açıklamasını yaptı.



DIMITRIS ITOUDIS KİMDİR?



1990'da antrenörlük kariyerine başlayan 51 yaşındaki Dimitris Itoudis, 1999'da Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic'in asistanlığı görevine geldi. 13 sene bu görevde kalan Itoudis, Avrupa'nın en dominant takımı haline gelen Panathinaikos'un mimarlarından biri oldu.



Obradovic'in Panathinaikos'tan ayrılması sonrası Banvit ile başantrenörlüğe dönen Itoduis, 1 sezonun ardından CSKA Moskova'ya geçti.



Itoudis, CSKA ile birlikte 2 EuroLeague şampiyonluğu, 6 Rusya Ligi, 6 VTB Ligi şampiyonluğu elde etti ve 2 kez EuroLeague yılın koşu ödülünün sahibi oldu.



Yunan başantrenör, Obradovic'in asistanı olarak ise 5 kez EuroLeague, 11 kez Yunan Ligi şampiyonluğu yaşadı.





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