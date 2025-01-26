Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece deplasmanında galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol,Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.



Gazanfer Bilge Salonu'nda oynanan mücadeleden Fenerbahçe Beko, 78-73'lük skorla galip ayrıldı.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko galibiyet sayısını 15'e yükseltti. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 11'inci kez mağlup oldu.



Salon: Gazanfer Bilge



Hakemler: Kaan Büyükçil, Mehmet Serdar Ünal, Özge Şentürk Bayraktar



Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 2, Franke 18, Starks 21, Emircan Koşut 2, Zagorac, Erdi Gülaslan 3, Sajus 10, Love 12, Bruinsma 5, Ata Kahraman



Fenerbahçe Beko: Hayes-Davis 21, Tarık Biberovic 10, Guduric 9, Zagars 1, Birch 7, Melli 4, Sertaç Şanlı 2, Melih Mahmutoğlu 6, Hall 5, Colson 13



1. Periyot: 19-11



Devre: 40-31



3. Periyot: 52-52



