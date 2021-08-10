Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Kemal Ademi

Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin Rus Ligi ekiplerinden Khimki'ye transfer olduğunu duyurdu.

Abone Ol
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Kemal Ademi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2021 20:02
Fenerbahçe, kadro dışı kalan Kemal Ademi'nin Rus Ligi temsilcisi Khimki'ye transfer olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kemal Ademi, bonservisiyle birlikte Rusya Ligi takımlarından FK Khimki'ye transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezonun 2. yarısında kiralık olarak Karagümrük forması giyen Ademi, Süper Lig'de 14 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, Ademi'yi geçtiğimiz sezonun başında Basel'den 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.