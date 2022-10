FENERBAHÇE'DE 3 İSİM DEĞİŞTİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta karşılaşmasında sahasında Rennes ile karşı karşıya geldi.Gruptan çıkmayı 4. haftadaki maçlar sonrası garantileyen sarı-lacivertliler, Rennes'e karşı 3-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.Rennes, 5 ve 30. dakikalarda Amine Gouiri ve 16. dakikada Martin Terrier'in golleriyle 3-0 öne geçti. Fenerbahçe ise 42. dakikada Enner Valencia, 82. dakikada Miha Zajc ve 88. dakikada Emre Mor'un golleriyle geri dönüşe imza attı.Bu sonucun ardından iki takım da 11 puana yükselirken, Fenerbahçe gruptaki liderliğini korudu.Grubun son haftasında Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak. Rennes ise sahasında AEK Larnaca'yı ağırlayacak.UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında Fransa'nın Rennes takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Spor Toto Süper Lig'de son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre kadroda 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanan İsmail Yüksek'in yanı sıra Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'de değerlendirmedi.Jesus, kadroda bulunmayan İsmail Yüksek'in yerine Willian Arao'yu oynatırken, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Bright Osayi-Samuel'i tercih etti. Portekizli çalıştırıcı, hücumda ise Michy Batshuayi'nin yerine Joao Pedro'yu 11'de görevlendirdi.Jorge Jesus, Rennes karşısında kalede yine Altay Bayındır'ı oynatırken, savunma üçlüsü Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Attila Szalai'den oluştu. Kanatlarda Bright Osayi-Samuel ile Lincoln Henrique'yi görevlendiren 68 yaşındaki çalıştırıcı, orta alanda Willian Arao ile Miguel Crespo'yu tercih etti. İrfan Can Kahveci'yi son haftalarda olduğu gibi hücumun arkasında serbest oyuncu şeklinde değerlendiren Jesus, gol yollarında ise Enner Valencia ile Joao Pedro'ya güvendi.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Arda Güler, Miha Zajc, Emre Mor ve Michy Batshuayi ise yedekler arasında yer aldı.Fenerbahçe, Rennes müsabakasında 5 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ve İsmail Yüksek'in yanı sıra uzun süreli sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda bulunmayan Joshua King, kadroda yer almadı.Çarşamba gerçekleştirilen antrenmanda ağrı hisseden Diego Rossi de Rennes maçında takımını yalnız bıraktı.Fenerbahçe'de Rennes karşısında altyapıdan 4 oyuncu kadroda yer aldı.Sarı-lacivertli ekipte 17 yaşındaki Arda Güler ile 19 yaşındaki kaleci Osman Ertuğrul Çetin'in yanı sıra 18 yaşındaki orta saha Yusuf Kocatürk ve 18 yaşındaki savunma oyuncusu Yiğit Efe Demir, maça yedekler arasında başladı.Fenerbahçeli taraftarlar, Rennes maçına yoğun ilgi gösterdi.Maçtan saatler önce stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, zorlu müsabakada tribünlerde kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurdu.Mücadele öncesi takımlarına sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, tek tek tüm oyuncuları tribünlere çağırarak tezahürat yaptı.Öte yandan, karşılaşmayı çok sayıda basın mensubu da takip etti. Müsabakayı, 9 yabancı medya mensubu da yerinde izledi.Konuk ekip Rennes, karşılaşmanın henüz 5. dakikasında öne geçti. Sol kanattan Truffert'in ortasında Amine Gouiri takımını öne geçirdi. Bu golden önce orta alanda Ugochukwu ile girdiği ikili mücadeleyi İrfan Can kaybetti. Fenerbahçeli futbolcular, İrfan'a faul yapıldığı yönünde itirazda bulundu ancak karar değişmedi.Rennes, 16. dakikada durumu 2-0'a taşıdı. Fenerbahçe'nin çıkarken kaptırdığı topta Benjamin Bourigeaud aradan iyi bir top gönderdi. Kale önünde topla buluşan Amine Gouiri yanındaki Martin Terrier'e bıraktı. Onun düzgün vuruşu ağlarla buluştu.Rennes'te ilk golü atan Amine Gouiri, 30. dkaikada bir kez daha sahneye çıktı. Fenerbahçe'nin yine çıkarken kaptırdığı topta sağdan Benjamin Bourigeaud'ın ceza sahası içine çevirdiği topta Amine Gouiri düzgün bir dokunuşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu.Fenerbahçeli taraftarlar, durumun 3-0'a gelmesinin ardından kaleci Altay Bayındır'a ıslıklarla tepki gösterdi.Fenerbahçe, 42. dakikada Enner Valencia ile farkı 2'ye düşürdü. İrfan Can'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa kale önünde Valencia vurdu ve topu ağlara gönderdi.Rennes soyunma odasına 3-1'lik skorla önde gitti.Fenerbahçeli taraftarlar, ikinci yarı başlamadan önce sahaya çıkan futbolculara tezahüratlarla destek verdi.Rennes'te kaleci Steve Mandanda ikinci yarının başında sakatlık geçirdi. Fransız kaleci oyuna devam edemezken, milli kaleci Doğan Alemdar maça dahil oldu.Fenerbahçe'de Gustavo Henrique 57. dakikada topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Brezilyalı futbolcu, saha içindeki müdahaleye rağmen oyuna devam edemedi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuna 61. dakikada müdahalede bulundu. Sakatlanan Gustavo Henrique yerini Ezgjan Alioski'ye bıraktı ve Fenerbahçe 4'lü savunmaya döndü. Sarı-lacivertlilerde Alioski ile birlikte Emre Mor, Michy Batshuayi, Miha Zajc oyuna girdi. İrfan Can Kahveci, Joao Pedro ve Willian Arao kenara geldi.Fenerbahçe, karşılaşmanın 69. dakikasında penaltı bekledi. Bu dakikada Emre Mor ceza sahası içinde yerde kalıp penaltı bekledi. Hakem Simonovic, Emre Mor'un faul yaptığı kararını verdi. 25 yaşındaki futbolcu ve Fenerbahçe tribünleri bu karara tepki gösterdi.Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un son hamlesi Arda Güler oldu. Genç futbolcu, 78. dakikada Lincoln Henrique yerine oyuna dahil oldu.Fenerbahçe, 80. dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Batshuayi'nin ceza sahası içinden şutunu Doğan Alemdar son anda kornere çeldi.Fenerbahçe'de 82. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Miha Zajc ve Arda Güler geçti. Zajc, düzgün bir vuruş yaparak kaleci Doğan'ı avladı ve durumu 3-2'ye getirdi.Fenerbahçe, 88. dakikada Emre Mor ile geri dönüşü gerçekleştirdi. Rennes'in çıkarken kaptırdığı top sonrası ceza sahasında topla buluşan Emre Mor, durumu 3-3'e getirdi.Karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.5. dakikada Rennes öne geçti. Orta sahada presle topu kapan konuk ekipte Truffert, sol çizgide meşin yuvarlakla buluştu. Bu oyuncunun driplingle katederek içeriye paralel gönderdiği topa sol çaprazda bekleyen Gouiri dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-110. dakikada konuk ekipten Majer'in uzaktan şutla attığı gol, VAR'da incelendi. Hakem, golü iptal ederek ofsayt kararı verdi.13. dakikada Fenerbahçe, ilk ciddi pozisyonunu geliştirdi. Orta sahadan aldığı topu süren İrfan Can Kahveci, yay üzerinden şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.15. dakikada sağ çizgiden Valencia içeri ortaladı. Ceza sahasında iyi yükselen Pedro'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.16. dakikada Rennes farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası sağından Gouiri'nin pasında top, penaltı noktası civarında bekleyen Terrier'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlarla bir kez daha buluştu: 0-220. dakikada kaleci Mandanda'nın sektirdiği top, sol çaprazda bekleyen Lincoln Henrique'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun kontrol ederek içeri gönderdiği topa Valencia topukla vurdu. Meşin yuvarlak defanstan döndü.25. dakikada sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde topu alan Osayi-Samuel, ceza sahası içine yöneldi. Rakiplerini çalımlarla geçen bu oyuncunun sol ayağıyla şutunda, top üstten az farkla auta çıktı.30. dakikada konuk ekip, skoru 3-0'a getirdi. Sağ çizgide topla buluşan Bourigeaud, meşin yuvarlağı cezası sahası içinde bekleyen Gouiri'ye çıkardı. Bu oyuncunun sağ ayağıyla vuruşunda, top bir kez daha ağlara gitti.42. dakikada Fenerbahçe, duran toptan bulduğu golle farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu İrfan Can Kahveci kullandı. Bu oyuncunun içeriye gönderdiği topa iyi yükselen Valencia kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-345+2. dakikada Pedro'nun pasında Crespo, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun şutunda top, defansa çarparak kornere çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip Rennes'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.İkinci yarıda ilk tehlikeli atağı 71. dakikada Fenerbahçe geliştirdi. Emre Mor'un ceza sahası sağ çaprazından içeri gönderdiği topla sol çaprazdaki Valencia buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, top yandan auta çıktı.80. dakikada ceza sahası içinde sekerek havadan gelen topu iyi kontrol eden Batshuayi'nin dönerek vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar kornere çeldi.82. dakikada sarı-lacivertli ekip, farkı 1'e indirdi. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Zajc'ın şutunda, top sağ köşeden ağlarla buluştu: 2-388. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emre Mor, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre Mor'un sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden ağlara gitti: 3-3Karşılaşma, 3-3 sona erdi.ÜlkerNovak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan)Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique (Dk. 60 Alioski), Szalai, Osayi-Samuel, Arao (Dk. 61 Zajc), Crespo, Lincoln Henrique (Dk. 78 Arda Güler), İrfan Can Kahveci (Dk. 61 Emre Mor), Valencia, Pedro (Dk. 61 Batshuayi)Mandanda (Dk. 52 Doğan Alemdar), Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud (Dk. 70 Assignon), Tait, Ugochukwu, Terrier (Dk. 84 Kalimuendo-Muinga), Majer (Dk. 70 Desire Doue), Gouiri (Dk. 84 Sulemana)Dk. 5 ve 30 Gouiri, Dk. 16 Terrier (Rennes), Dk. 42 Valencia, Dk. 82 Zajc, Dk. 88 Emre Mor (Fenerbahçe)Dk. 3 Arao, Dk. 28 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 73 Desire Doue, Dk. 90+1 Ugochukwu, Dk. 90+4 Traore (Rennes)