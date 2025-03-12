Fenerbahçe, Avrupa'da 286. maçını oynayacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında 13 Mart Perşembe günü İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olacak sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 285 karşılaşmada 112'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Avrupa'da 286. maçını oynayacak
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12 Mart 2025 16:59
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 13 Mart Perşembe günü İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 286. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarındaki 285 müsabakada 112'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşarken 61 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 389 kez havalandırırken, kalesinde 407 gol gördü. 

- UEFA Avrupa Ligi'nde 148. sınav

Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 147 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 63 galibiyet elde ederken 46 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, 206 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 187 gole engel olamadı.

 - Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 93

 45

 28

 20

 134

 96
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 38

 14

 12

 12

 56

 46
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 285

 112

 61

 112

 389

 407

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