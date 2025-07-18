Fenerbahçe, Asensio ve Skriniar'da mutlu sona yakın!

Fenerbahçe, Marco Asensio ve Milan Skriniar transferleri için Paris Saint Germain ile anlaşmaya vardı.
20 MİLYON EURO
Fenerbahçe, bu transferlere karşılık Fransız ekibine toplam 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Söz konusu ödemenin taksitler halinde gerçekleştirileceği öğrenildi.
KAMPA YETİŞECEK
Teknik direktör Jose Mourinho'nun özellikle ısrarcı olduğu Milan Skriniar'ın Portekiz kampına yetişeceği belirtildi. Deneyimli çalıştırıcı, Slovak yıldızı savunma hattının lideri olarak düşünüyor.
ASENSIO DA GELİYOR
Şu anda tatilde olan Marco Asensio'nun da birkaç gün içinde İstanbul'a geleceği, hatta kalacağı evin bile hazırladığı kaydedildi. 29 yaşındaki İspanyol 10 numaranın sözleşme imzalayıp F.Bahçeli olduktan sonra sonra Portekiz'de takıma katılması planlanıyor.
20 MİLYON EURO
Fenerbahçe, bu transferlere karşılık Fransız ekibine toplam 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Söz konusu ödemenin taksitler halinde gerçekleştirileceği öğrenildi.
KAMPA YETİŞECEK
Teknik direktör Jose Mourinho'nun özellikle ısrarcı olduğu Milan Skriniar'ın Portekiz kampına yetişeceği belirtildi. Deneyimli çalıştırıcı, Slovak yıldızı savunma hattının lideri olarak düşünüyor.
ASENSIO DA GELİYOR
Şu anda tatilde olan Marco Asensio'nun da birkaç gün içinde İstanbul'a geleceği, hatta kalacağı evin bile hazırladığı kaydedildi. 29 yaşındaki İspanyol 10 numaranın sözleşme imzalayıp F.Bahçeli olduktan sonra sonra Portekiz'de takıma katılması planlanıyor.