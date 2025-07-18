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Fenerbahçe, Asensio ve Skriniar'da mutlu sona yakın!

Fenerbahçe, Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerinde mutlu sona yakın. İki yıldız için bir süredir Paris Saint Germain kulübü ile pazarlık halinde olan sarı-lacivertliler, masadan anlaşarak kalktı.

calendar 18 Temmuz 2025 09:41
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Asensio ve Skriniar'da mutlu sona yakın!
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Fenerbahçe, Marco Asensio ve Milan Skriniar transferleri için Paris Saint Germain ile anlaşmaya vardı.

20 MİLYON EURO

Fenerbahçe, bu transferlere karşılık Fransız ekibine toplam 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Söz konusu ödemenin taksitler halinde gerçekleştirileceği öğrenildi.

KAMPA YETİŞECEK


Teknik direktör Jose Mourinho'nun özellikle ısrarcı olduğu Milan Skriniar'ın Portekiz kampına yetişeceği belirtildi. Deneyimli çalıştırıcı, Slovak yıldızı savunma hattının lideri olarak düşünüyor.

ASENSIO DA GELİYOR

Şu anda tatilde olan Marco Asensio'nun da birkaç gün içinde İstanbul'a geleceği, hatta kalacağı evin bile hazırladığı kaydedildi. 29 yaşındaki İspanyol 10 numaranın sözleşme imzalayıp F.Bahçeli olduktan sonra sonra Portekiz'de takıma katılması planlanıyor.

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