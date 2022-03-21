Fenerbahçe, aradığını İsmail Kartal ile buldu!

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe ile 2021/22 Spor Toto Süper Lig karnesi📊



10 maç = 21 puan



⭕1-1 Antalyaspor

✅2-1 Altay

⭕1-1 Sivasspor

❌0-1 Başakşehir

✅ 2-1 Giresunspor

✅ 2-0 Hatayspor

✅ 2-1 Kasımpaşa

⭕ 1-1 Trabzonspor

✅ 5-2 Alanyaspor

✅ 2-1 Konyaspor pic.twitter.com/vOLGzVXDNj



— Sporx (@sporx) March 20, 2022

Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getirdikten sonra ligin en iyi performanslarından birini sergiledi.FTA Antalyaspor deplasmanıyla birlikte göreve başlayan İsmail Kartal, 1-1'lik sonuçla Kadıköy'e döndü. Kadıköy'deki ilk maçında Altay'ı 2-1 yenen İsmail Kartallı Fenerbahçe, Sivas deplasmanından da yine 1-1'lik sonuçla döndü.Fenerbahçe'deki ikinci döneminde ilk ve tek mağlubiyetini 1-0'lık sonuçla Medipol Başakşehir'e karşı alan İsmail Kartal, Giresun deplasmanıyla birlikte sarı lacivertli takımın bu sezon Süper Lig'deki en uzun namağlup serisini de başlattı. Giresun'dan 2-1 ile dönen Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-0 ile geçti. Ardından ligin formda takımlarından Kasımpaşa'yı yine 2-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, uzatmalarla birlikte 80 dakikasını 10 kişi oynadığı Trabzonspor maçından 1-1'lik skorla ayrıldı.Zorlu Aytemiz Alanyaspor engelini 5-2'lik skorla aşan Fenerbahçe, son olarak İttifak Holding Konyaspor'u da geriden gelip 2-1'lik skorla mağlup etti.İsmail Kartal'dan önceki 5 maçta 1 galibiyet alabilen Fenerbahçe, deneyimli hoca ile birlikte 10 maça 21 puan topladı ve bu süreçte Trabzonspor ile birlikte en çok puan alan takım oldu.21 Trabzonspor (+9)21 Fenerbahçe (+8)20 Alanyaspor20 Kasımpaşa19 Antalyaspor17 Beşiktaş