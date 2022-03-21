Fenerbahçe, aradığını İsmail Kartal ile buldu!

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile birlikte geçirdiği 10 haftada ligin en çok puan toplayan iki takımından biri oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, aradığını İsmail Kartal ile buldu!
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21 Mart 2022 09:02
Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getirdikten sonra ligin en iyi performanslarından birini sergiledi.

FTA Antalyaspor deplasmanıyla birlikte göreve başlayan İsmail Kartal, 1-1'lik sonuçla Kadıköy'e döndü. Kadıköy'deki ilk maçında Altay'ı 2-1 yenen İsmail Kartallı Fenerbahçe, Sivas deplasmanından da yine 1-1'lik sonuçla döndü.

Fenerbahçe'deki ikinci döneminde ilk ve tek mağlubiyetini 1-0'lık sonuçla Medipol Başakşehir'e karşı alan İsmail Kartal, Giresun deplasmanıyla birlikte sarı lacivertli takımın bu sezon Süper Lig'deki en uzun namağlup serisini de başlattı. Giresun'dan 2-1 ile dönen Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-0 ile geçti. Ardından ligin formda takımlarından Kasımpaşa'yı yine 2-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, uzatmalarla birlikte 80 dakikasını 10 kişi oynadığı Trabzonspor maçından 1-1'lik skorla ayrıldı.

Zorlu Aytemiz Alanyaspor engelini 5-2'lik skorla aşan Fenerbahçe, son olarak İttifak Holding Konyaspor'u da geriden gelip 2-1'lik skorla mağlup etti.

İsmail Kartal'dan önceki 5 maçta 1 galibiyet alabilen Fenerbahçe, deneyimli hoca ile birlikte 10 maça 21 puan topladı ve bu süreçte Trabzonspor ile birlikte en çok puan alan takım oldu.

SON 10 MAÇTA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN 5 TAKIM

21 Trabzonspor (+9)
21 Fenerbahçe (+8)
20 Alanyaspor
20 Kasımpaşa
19 Antalyaspor
17 Beşiktaş

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