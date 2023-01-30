Fenerbahçe Alagöz Holding'ten transfer

Fenerbahçe Alagöz Holding, Courtney Vandersloot'u transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Alagöz Holding'ten transfer
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30 Ocak 2023 23:56
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Courtney Vandersloot'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, WNBA ve EuroLeague şampiyonluğu bulunan, dünya yıldızı oyun kurucu Courtney Vandersloot ile anlaşmaya varmıştır. Courtney Vandersloot, 15 Şubat'ta İstanbul'a gelecektir. Courtney Vandersloot'a Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyor, çubuklu formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

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