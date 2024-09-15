Felix Uduokhai: 'Kabul edilemez'

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Felix Uduokhai, Trabzonspor karşılaşmasının ardından konuştu.
Alman savunma oyuncusunun sözleri şu şekilde;
"Mutlu değiliz, tatmin değiliz skordan. 70 dakika neredeyse bir kişi fazla oynadık. Oyun ve sonuçtan mutlu değiliz. Trabzonspor'a saygı duyuyoruz ama rakibimize karşı 11'e 10 oynuyorsak kazanmak zorundayız. Bu skor kabul edilemez bizim açımızdan. Mutsuzuz. Duran toptan gol yedik, burada ben dahil takım olarak iyi savunma yapamadık. O yüzden mutsuzuz."
Alman savunma oyuncusunun sözleri şu şekilde;
"Mutlu değiliz, tatmin değiliz skordan. 70 dakika neredeyse bir kişi fazla oynadık. Oyun ve sonuçtan mutlu değiliz. Trabzonspor'a saygı duyuyoruz ama rakibimize karşı 11'e 10 oynuyorsak kazanmak zorundayız. Bu skor kabul edilemez bizim açımızdan. Mutsuzuz. Duran toptan gol yedik, burada ben dahil takım olarak iyi savunma yapamadık. O yüzden mutsuzuz."
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