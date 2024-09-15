Felix Uduokhai: "Kabul edilemez"

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Felix Uduokhai, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Felix Uduokhai: 'Kabul edilemez'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Eylül 2024 23:10
Son güncelleme 15 Eylül 2024 23:12
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Felix Uduokhai, Trabzonspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Alman savunma oyuncusunun sözleri şu şekilde;

"Mutlu değiliz, tatmin değiliz skordan. 70 dakika neredeyse bir kişi fazla oynadık. Oyun ve sonuçtan mutlu değiliz. Trabzonspor'a saygı duyuyoruz ama rakibimize karşı 11'e 10 oynuyorsak kazanmak zorundayız. Bu skor kabul edilemez bizim açımızdan. Mutsuzuz. Duran toptan gol yedik, burada ben dahil takım olarak iyi savunma yapamadık. O yüzden mutsuzuz."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery