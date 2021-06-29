Federer turladı, Serena elendi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Roger Federer, tek kadınlarda da Ashleigh Barty ikinci tura çıktı.



İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasında ikinci gün maçları oynandı.



Tek erkeklerde 8 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 6 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, skorda 2-2 eşitlik olduğu sırada (6-4, 6-7, 3-6, 6-2) Fransız rakibi Adrian Mannarino'nun 5. sette maçtan çekilmesiyle ikinci tura kaldı.



Turnuvanın 2 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, Alman tenisçi Jan-Lennard Struff karşısında 3-1 (6-4, 6-1, 4-6, 7-6) galip geldi.



Dört numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ise Hollandalı Tallon Griekspoor'u 6-3, 6-4, 6-1 sona eren setlerle 3-0 yendi.



- Barty yoluna devam etti, Serena Williams elendi



Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, İspanyol Carla Suarez Navarro'yu 6-1, 6-7 ve 6-1 tamamlanan setlerle 2-1'lik skorla geçti.



Wimbledon'ı 7 kez kazanan 6 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ise Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'e karşı ilk sette 3-3 eşitlik varken sakatlığı nedeniyle maçtan çekilmek zorunda kaldı.



- Djokovic ve Sabalenka korta çıkacak



Turnuvanın üçüncü gününde yarın tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, Güney Afrikalı Kevin Anderson ile ikinci turda karşılaşacak.



Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, Büyük Britanyalı Katie Boulter ile ikinci tur maçına çıkacak.



