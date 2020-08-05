FBTV'de dakikalarca ekranda bu yazı kaldı

Fenerbahçe'nin TFF'nin tyransfer harcama limitlerini açıklamasıyla adeta topyekün başlattığı karşıt duruş devam ediyor. Son olarak FB TV'de "Fenerbahçe düşmanlarını yeneceğiz" yazısı dakikalarca yayında kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
FBTV'de dakikalarca ekranda bu yazı kaldı
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05 Ağustos 2020 22:58
Fenerbahçe'nin TFF'ye olan harcama limiti tepkisi devam ediyor.

Sarı Lacivertli kulübün televizyon kanalı FBTV'de "Fenerbahçe düşmanlarını yeneceğiz" yazısı dakikalarca ekranda kaldı. Taraftarın da özellikle sosyal medyadan destek verdiği bu tepkinin nereye kadar gideceği ve ne zamana kadar süreceği de merak konusu oldu.

Akşam saatlerinde Yönetim Kurulu üyesi Alper Pirşen de, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limitine tepki göstermişti.. Pirşen, TFF'nin yaptığı bu harcama limitlerinin ölüm diyeti olduğunu söylemişti.






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