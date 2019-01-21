Vazgeçilmez!

Henry Onyekuru! Futbolu ve golleri çok duru! Yani net...Galatasaray'da kalıcı forvetlerin performansı sorgulanıp bazıları (Eren Derdiyok) kapı önüne konurken o kiralık olmasına rağmen formanın da paranın da hakkını fazlasıyla verdi ve vermeye de devam ediyor. Everton'dan 800 bin avroya kiralanan ve kendisine de 1,2 milyon avro ödenen Nijeryalı oyuncu ligde 9 gole ulaştı.Kariyerinde ilk defa hat-trick yapan Onyekuru, takımın ligdeki 36 golünün 4'te birinde yer aldı. Süratiyle ve kanatlardan içeri süzülmesiyle dikkat çeken sarı-kırmızılı oyuncu 21 yaşında olmasına rağmen son vuruş dersi veriyor!Kariyerinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele veren ve bu kulvarda skor üretemeyen Onyekuru, Rodrigues'in satılmasıyla 11'deki yerini de garantiledi. Hele ki son 2 maçta 5 gollük katkısı ve performansının zirvede olması onu 'vazgeçilmez' hale getirdi.Sinan Gümüş ile değişmeli ve rakibe göre forvette yer alan Onyekuru yeni golcünün gelmesiyle tekrar kanada dönmesi bekleniyor.Galatasaray yönetimi, genç futbolcuyu kiralarken satın alma opsiyonu istemiş ancak Everton Kulübü, Onyekuru'daki potansiyeli ve geleceği gördüğü için buna yanaşmamıştı.