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Fatih Terim'den Younes Belhanda'ya vur emri!

İstikrarsız oyunu nedeniyle eleştirilen Younes Belhanda'ya, Fenerbahçe maçında "Kaleyi gördüğün yerden vur" talimatı geldi.

Kaynak: Takvim
Fatih Terim'den Younes Belhanda'ya vur emri!
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02 Kasım 2018 05:28
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes  Belhanda, bu gece oynanacak Fenerbahçe maçının kritik oyuncularından biri olacak.

Şut atmayı pek sevmeyen şimdiye kadar da fazla şut denemeyen Belhanda'ya hocası Fatih Terim'den 'Vur emri' geldi.

Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe maçında kaleyi gördüğü yerden vuracak.

Bu sezon 7 Süper Lig maçına çıkan Younes Belhanda'nın hiç golü bulunmuyor. Faslı yıldızın ligde 3 asisti var.

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