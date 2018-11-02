Fatih Terim'den Younes Belhanda'ya vur emri!

Faslı yıldızı, bu gece oynanacak Fenerbahçe maçının kritik oyuncularından biri olacak.Şut atmayı pek sevmeyen şimdiye kadar da fazla şut denemeyen Belhanda'ya hocası Fatih Terim'den 'Vur emri' geldi.Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe maçında kaleyi gördüğü yerden vuracak.Bu sezon 7 Süper Lig maçına çıkan Younes Belhanda'nın hiç golü bulunmuyor. Faslı yıldızın ligde 3 asisti var.