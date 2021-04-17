Fatih Terim'den son karar: Halil Dervişoğlu

Galatasaray'ın devre arasında renklerine bağladığı Halil Dervişoğlu, bu sezon ligde ilk kez 11'de görev yapacak.

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Fatih Terim'den son karar: Halil Dervişoğlu
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17 Nisan 2021 13:00
Falcao sakat, Muhammed karantinada, Babel cezalı... Galatasaray'ın bugünkü Göztepe sınavında gol yükü, devre arasında Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu'nun sırtında olacak.

21 yaşındaki forvet, bu sezon ligde Sarı-Kırmızılı formayla ilk kez 11'de görev yapacak. Halil ve Oğulcan arasında gidip gelen Fatih Terim'in, son taktik provada tercihini Halil'den yana kullandığı öğrenildi. Şu ana kadar 4 lig maçında sadece 60 dakika süre alabilen Halil Dervişoğlu'nun gol ya da asisti bulunmuyor.



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