Fatih Terim'den son karar: Halil Dervişoğlu

Falcao sakat, Muhammed karantinada, Babel cezalı... Galatasaray'ın bugünkü Göztepe sınavında gol yükü, devre arasında Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu'nun sırtında olacak.



21 yaşındaki forvet, bu sezon ligde Sarı-Kırmızılı formayla ilk kez 11'de görev yapacak. Halil ve Oğulcan arasında gidip gelen Fatih Terim'in, son taktik provada tercihini Halil'den yana kullandığı öğrenildi. Şu ana kadar 4 lig maçında sadece 60 dakika süre alabilen Halil Dervişoğlu'nun gol ya da asisti bulunmuyor.



