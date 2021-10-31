Fatih Terim: 'Tek kelimeye cımbızla takılmayın'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından basın toplantısında sorulara yanıt verdi.



Sarı kırmızılı çalıştırıcı, "Fatih Terim, Remzi Sanver'in 'Beşiktaş'ın haklı galibiyeti sözlerini mi soruyorsun? Ben de aynı fikirdeyim. Maçlardan sonra yorumlar, kendimizi ve hatalarımızı analiz etmediğimiz anlamına gelmediğini herkes anlayabilir. Sayın Remzi Sanver'in Türk futbolunda ihtiyacı hissedilen ve nezaketle yaptığı açıklamaların ardından cımbızla tek bir kelimeye takılmanın anlamı yok. Tonu ve dozajı çok güzeldi. Tek bir kelimeye takılmak istemem. Bazı durumlarda herkesi yenemeyeceğimizi de anlayabilecek tecrübedeyiz." dedi.



REMZİ SANVER NE DEMİŞTİ?



Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, "Gerek VAR hakemlerinin, gerek sahadaki hakemlerin takımımızın sergilediği performansa olumsuz etkisini elbette görüyoruz ama Beşiktaş'ın haklı galibiyetine karşı bunların arkasına sığınacak basitlikte ve sığlıkta bir kulüp değiliz. Her şeyden evvel değerli rakibimizi tebrik ediyoruz. Ayrıca, ortaya çıkan sonuçtan kendi derslerimizi de çıkartıyoruz. Değerli hocamıza ve sporcularımıza güveniyor, onlara tereddütsüz sahip çıkıyoruz. Sportif açıdan içine girmekte olduğumuz bu kritik haftalarda bütün taraftarlarımızın aynı yaklaşımı benimseyeceklerinden şüphe duymadığımızı da ifade etmek istiyoruz." açıklamasını yapmıştı.





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