Fatih Terim: 'Savaşmayanı göndereceğiz!'

Malatya beraberliği sonrası lider Trabzonspor'dan 14 puan geriye düşen Galatasaray çıkış arıyor. Avrupa'da gruptan çıkmayı garantileyen, liderlik için ise Lazio ile final maçına hazırlanan sarı kırmızılılar lige erken havlu atmamak için devre arasına kadar 'sıfır kayıp' parolasıyla hareket ediyor.



Teknik direktör Fatih Terim oyuncularını lige odaklamak için uğraş veriyor. Sarı kırmızılılar ilk yarıda kalan Altay, Sivasspor, Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında toplam 15 puan almayı hedefliyor.



Ara transferde yapılacak takviyelerle takımın daha da toparlanacağını düşünen Fatih Hoca, oyuncularıyla yaptığı toplantıda bu beş maçlık periyodun takımdaki bazı kararlarda belirleyici rol oynayacağının da altını çiziyor.



Fatih Terim "Önümüzdeki beş maç hem şampiyonluk yarışı hem de sizin takımdaki geleceğiniz için çok kritik. Bu maçlarda göstereceğiniz performansa göre bazı kararlar alacağız. Bizimle birlikte mücadele verecek olanlar kalacak, bu takımda gönlü olmayanlar gidecek. Ona göre davranın" dedi.



CEZASI ONANDI



TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün teknik direktör Fatih Terim'e verilen 6 maçlık ceza için yaptığı itirazı reddetti ve kararı onadı. Öte yandan Tahkim Kurulu, Başkan Burak Elmas'a verilen 30 bin lira para cezası kararının da onandığını açıkladı.





İLGİLİ VİDEO