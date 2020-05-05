Fatih Terim, oyuncuları için özel maske istedi!

Galatasaray'da koronavirüs nedeniyle askıya alınan idmanlara 12 Mayıs'ta başlanması planlanırken, teknik direktör Fatih Terim'in oyuncuları için özel maske talebinde bulunduğu öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Fatih Terim, oyuncuları için özel maske istedi!
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05 Mayıs 2020 08:37
Galatasaray'da bir süre önce gördüğü koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan teknik direktör Fatih Terim'in, futbolcular için özel bir talepte bulunduğu ortaya çıktı.

Teknik patron Fatih Terim'in, idmanlar başladığında oyuncularının 4 Premier Lig kulübünün yaptığı gibi sporcular için özel olarak tasarlanmış N95 maskeleri kullanmasını istediği bildirildi.

Sarı-kırmızılı takım 12 Mayıs'ta 5'erli gruplar halinde Florya'da çalışmalara başlayacak. Bu idmanda Fatih Terim takımın başında yer almayacak. 15 Mart'ta oynanan Beşiktaş maçının ardından evlerine kapanan sarı-kırmızılılar bireysel idmanlarla formlarını korumaya çalışıyorlardı.

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