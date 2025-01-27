Fatih Terim'in takımı Al Shabab son dakikada 3 puanı aldı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 17. hafta maçında Fatih Terim'in takımı Al Shabab sahasında Al Fayha'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fatih Terim'in takımı Al Shabab son dakikada 3 puanı aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2025 20:17
Suudi Arabistan Pro Lig'in 17. hafta maçında Al Shabab, Al Fayha'yı konuk etti.

Al Shabab Kulüp Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri dakika 34'te ve 90+6'da pennaltıdan Hamdallah kaydetti. Al Fayha'nın tek golünü 57'de Renzo Lopez attı.

Fatih Terim, Al Shabab'ın başında çıktığı 4. lig maçında 2. galibiyetini elde etti.

Terim'in yönetimindeki Al Shabab, bu sonucun ardından puanını 29 yaptı. Al Fayha ise 15 puanda kaldı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in bir sonraki haftasında Al Shabab, Al Ettifaq'ı ağırlayacak. Al Fayha ise Al Taawon'u konuk edecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery