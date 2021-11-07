Fatih Terim: "Hakem niyetimi bilmese kırmızı"

Fatih Terim, Karagümrük maçında sarı kart gördüğü pozisyonu anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim: 'Hakem niyetimi bilmese kırmızı'
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07 Kasım 2021 19:29
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıkları maçtaki sarı kart pozisyonunu anlattı.

İşte Terim'in sözleri:

"Sarı kart için üzüldüm, hakeme de söyledim. Sahaya girmişim. Halbuki sahaya atışın daha geriden olması için girdim. Görmedim, haklıydı. Dördüncü hakem de gördü.

Üzüldüğümü söyledim. Ben de kart görmek istemiyorum bu sene. Yanlışlıkla oldu, hatta 'Arsa mı bu, satın mı aldık?' diye de şaka yaptım.

Orada Feghouli'ye bağırıyordum. 'Hocam niyetinizi biliyorum, aksi takdirde kırmızı' dedi. Niyetimizi biliyorlardı."


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