Fatih Terim, Fenerbahçe'den iki ismi istiyor!

Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, Fenerbahçe'den transfer istiyor.
Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim'in, takımı güçlendirmek adına daha önce Panathinaikos'a da aldığı Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın ile Cengiz Ünder'i transfer etmeyi planladığı öğrenildi.
PERFORMANSLARI
Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe'de 5 maçta süre buldu. 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.
Fenerbahçe taraftarının Athletic Bilbao maçında yaptığı hatanın ardından büyük tepki gösterdiği Samet Akaydin ise bu sezon 7 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.
Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim'in, takımı güçlendirmek adına daha önce Panathinaikos'a da aldığı Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın ile Cengiz Ünder'i transfer etmeyi planladığı öğrenildi.
PERFORMANSLARI
Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe'de 5 maçta süre buldu. 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.
Fenerbahçe taraftarının Athletic Bilbao maçında yaptığı hatanın ardından büyük tepki gösterdiği Samet Akaydin ise bu sezon 7 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.