Fatih Terim, Fenerbahçe'den iki ismi istiyor!

Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, Fenerbahçe'den Samet Akaydin ve Cengiz Ünder'i istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim, Fenerbahçe'den iki ismi istiyor!
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29 Aralık 2024 09:44
Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, Fenerbahçe'den transfer istiyor.

Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim'in, takımı güçlendirmek adına daha önce Panathinaikos'a da aldığı Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın ile Cengiz Ünder'i transfer etmeyi planladığı öğrenildi.

PERFORMANSLARI

Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe'de 5 maçta süre buldu. 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.

Fenerbahçe taraftarının Athletic Bilbao maçında yaptığı hatanın ardından büyük tepki gösterdiği Samet Akaydin ise bu sezon 7 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.

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