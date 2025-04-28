Fatih Terim'den Trabzonspor U19 Takımı için paylaşım

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor U19 Takımı için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den Trabzonspor U19 Takımı için paylaşım
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28 Nisan 2025 21:09
Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 kaybeden Trabzonspor U19 Takımı için bir paylaşım yaptı.

Terim, paylaşımında, "Bazen kazanırken öğrenirsiniz, bazen de kaybederken; yeri gelir, kaybettiğinizi düşündüğünüzde anlarsınız zaman içinde aslında ne çok şey kazandığınızı, kimlere ilham, cesaret kaynağı olduğunuzu... Mücadelenizle gurur duydum çocuklar, bugün siz de kazandınız."

Fatih Terim'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. 



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