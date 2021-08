Fatih Terim'den Marcao - Kerem Aktürkoğlu kavgası için açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Giresunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



İŞTE FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI



15-20 dakika yadırganacak haldeydik, sonra toparladık, golle daha iyi oynamaya başladık. Penaltı kaçırdık, sonra ikinciyi bulduk, 2. yarı 10 kişi kaldık. 3 gün sonra maç oynayacağız, gereksiz yere daha fazla koştuk.



Çok alışılagelmiş bir hadise değil. Açıkçası düşündüğümüzde, hepimiz futbol alemi için söylüyorum, soyunma odasında, sahanın içinde her türlü münakaşayı ederiz. Zaman zaman birbirimize saldırma noktasına geliriz, yükseliriz, yumruk yumruğa bile kavga edilir ama saha içinde kendi arkadaşıyla böyle bir pozisyonu ilk kez görüyorum. Henüz ne olduğunu anlamış değiliz. Kerem bizim genç ve kıymetlimiz. Kimsenin kimseye bir şey yapmasına müsaade etmeyiz. Hoş olmadı hiçbir şekilde, çözümü bize ait, bir şekilde çözeceğiz, kimse merak etmesin. Buradaki istekler de bana gerçekçi gelmiyor açıkçası. Hem Kerem'in gençliğini koruyacağız, Marcao'ya da gereken neyse yapacaksak biz yapacağız. Yönetim, başkanımız, biz yapacağız. Maçın önüne geçti ama biz maçın önüne geçirmeye niyetli değiliz. Hem tecrübemiz, hem de başkan ve yönetimle olan ilişkimizle her türlü konuyu seçmeye gücümüz yeter. Bir sakin olalım, ortalık biraz elektrikli, her şeyi hallederiz. Bir kere önce çıkacak özür dileyecek, arkadaşlarından, önce Kerem'den, Galatasaraylılardan, futbolseverlerden. Onu da öldürmeyelim. Biz kimse bilmeden Melo - Riera'yı da açıkladık, onu da yönettik. Galatasaray'ı mutlu etmek için alırız kararları.



"ASTIM KESTİM DEMEK KOLAY, MESELE YÖNETMEK"



Belki de çok açık farklı galip gelip lider gelecektik ona mı yanarsınız, iki tane iyi oyuncumuzun kavgasına mı yanarsınız, bir sürü şey. Burada astım, kestim, attım demek kolay. Mesele yönetebilmek, idare etmek değil, yönetebilmek. Başkanımız, yönetimimiz ve biz teknik heyet olarak gerek neyse yapacağımızdan herkes emin. Daha evvel de bu hadiseleri yaşadık. Futbolda bunlar oluyor, olmaya devam edecek.



"MARCAO'NUN DA ÖYLE BİR KARAKTERİ YOK"



Onu oraya iten nedenleri soracağım, ne yaptı da bu kadar hiddetlendi. Marcao kıymetli oyuncumuz, öyle bir karakteri de yok. Gereken neyse, belki biraz klasik bir tabir ama, yapılması gereken neyse yapacağız, bundan emin olabilirsiniz. Bu her oyuncuyu da ilgilendiren bir konu. Takımda bazı infialler olabilir, onları da nötr etmek zorundayız. Bu konuyu eşeleyen, deşeleyen, gündeme getirmeye çalışan, başka hesaplar olursa, öyle bir niyetimiz yok.



"ÖNCE ÖZÜR DİLEYEREK BAŞLAYACAK"



Kerem'in hakkını, hukukunu, gençliğini de koruyarak, Marcao'ya da söz hakkı vererek ama herkesten önce özür dileyerek başladığı bir olay. Olmasaydı hoştu ama anlamadığım nokta son maç olur, şampiyonluk gider, bir şey olur ama daha birinci maç, gol üstüne gol kaçırıyoruz, 3 gün sonra maçımız var... Şanssızlığımız, değiştir dedim, değiştirirken pozisyon pas geçti, kalınca... Değiştir diye rica ediyorum. Olacağı varmış, bizim de görmediğimiz çok şey varmış.



"OKAN KOCUK'U TECRÜBELENSİN DİYE VERDİK"



Okan Kocuk'u daha çok maç oynasın diye verdik. Galatasaray geçen sene en az gol yiyen takım, Muslera olmadığında da Okan'ın başarılı kaleciliğiyle de bu ilgiliydi. Oynasın, bize daha tecrübeli dönsün diye verdik. Performansını tebrik ediyorum, hep böyle olsun inşallah.



"2. PENALTIYI CICALDAU'NUN ATMASINI İSTEDİM"



Cicaldau iyi bir oyuncu her haliyle. 2. penaltıyı onun atmasını istedim, esasında iyi penaltı atıyor. Diagne ilk golü attığı için, golcülere bu toleransı tanıyoruz. Patrick ben atabilir miyim dedi, 'Hayır' dedik, daha önce atsın diye Alex'e söylemiştim. İlk defa bir arada oynayan bir takım içerisinde Alex. Orta saha ve hücum bağlantısında önemli, daha iyi işler yapacak inşallah.



"KENDİ ARANIZDA DİKKAT EDİN DEMEYİ UNUTTUM"



Atılan her golün önemi vardır. Geçen sene 2 golle kaybettik, daha evvel gruplardan yediğimiz attığımız gollerle bir sürü sıralama değişti. Oyuncularıma hep söylediğim şey şudur, meslektaşınızı küçük düşürmeden, ayıbı yok, kim sizi yakalarsa istediği kadar atmak ister, siz de fırsatları gayri ciddi harcayamazsınız. Meslektaşınızı aşağılamadan, her türlü oyunu iyi oynayarak, gol atarak 3 puanı almak başka bir şeydir. 11'e 10 bölümde zaten kaçırıyoruz. Dakikalar geçtikçe zaten az oynadığı için rakibin direnci düşecek. Ben açıkçası başka bir şey daha tembih ettim, 2. sarıyı yemeyin, aman kırmızıya dikkat edin dedim ama kendi aranızda dikkat edin demeyi unutmuşum.