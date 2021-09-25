Fatih Terim'den Gustavo Assunçao kararı

İlk kez forma giydiği Kayseri deplasmanında, yenilgiye rağmen hocası Terim'in gözüne girmeyi başaran Gustavo Assuncao'nun, bundan sonra da ilk 11'de oynayacağı, bonservisinin alınmasının planlandığı öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den Gustavo Assunçao kararı
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25 Eylül 2021 12:39
Galatasaray'ın Portekiz Ligi'nden kiraladığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao, ilk kez 3-0 kaybedilen Kayserispor deplasmanında görücüye çıkarken, Göztepe karşısında da ilk 11'de şans bulmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in, yenilgiye rağmen Brezilyalı oyuncunun performansından memnun olduğu ve 6 numara konusunda Assunçao'nun üzerinde ısrarcı olacağı belirtildi.

Bir yandan gelecek planlaması da yapan Terim'in, Assunçao'nun bonservisinin alınmasını istediği, yönetimin de bu yönde bir plan yaptığı öğrenildi.

200 bin Euro bedelle kiralanan Gustavo Assunçao'nun satın alma opsiyonu ise 4 milyon Euro ile Galatasaray'da bulunuyor.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ







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