Fatih Terim, annesini kaybetti

Fatih Terim'in 91 yaşındaki annesi Nuriye Terim, hayatını kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim, annesini kaybetti
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25 Kasım 2022 10:48
Fatih Terim'in 91 yaşındaki annesi Nuriye Terim, Adana'daki evinde hayatını kaybetti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alan Nuriye Terim, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kentteki özel bir hastanenin morguna kaldırılan Terim'in cenazesinin, cumartesi günü eşi Talat Terim'in kabrinin yanında toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, Fatih Terim de taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Adana'ya hareket etti.

Fatih Terim'in babası Talat Terim de 6 Şubat 2019'da 95 yaşında yaşamını yitirmişti.

Sporx olarak merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

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