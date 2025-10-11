Fatih Tekke savunma güvenliğini artırmak istiyor!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u konuk edecek.
Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Fatih Tekke milli arada oyuncularına kontratak çalıştırdı.
KONTRATAKLA ÖNE GEÇMEK İSTİYOR
Tecrübeli hoca ilk 25 dakikada geriye yaslanıp rakibini bir anda yakalayıp öne geçmek istiyor.
Bunun nedeni ise Karadeniz derbisinde fizik olarak diri kalmak ve baskı yememek. Bu taktikte Onuachu ve kanat oyuncularına büyük iş düşmesi bekleniyor.
