Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Fatih Tekke "Riskli ve değişik ön alan baskısı ile hazırlandık. Bu kadar sürdüreceğimizi düşünmedim. %80 civarında başarı var. Direk hücumlarda başarılı olamadık. İkinci yarı 70'e kadar 0-0 veya 1-0 geride gelsek bile şansımız olacağını biliyorduk. Galatasaray'dan tek üstün olduğumuz yer fizik. Bunu biliyorduk. Yakaladığımız fırsatlar var, onların da var. Galatasaray'a bu kadar zor bir maç oynatmak sevindirici, öz güvenimizi arttıracak. Ancak puanlar almamız lazım. Ülkede bunun konuşulacağını sanmıyorum ama oyuncularım her istediğimizi yerine getirdi. Galatasaray karşısında yine de 1 puanı hak etmiştik." dedi.



Kadrolarıyla ilgili konuşan Fatih Tekke "Kısıtlı bir kadromuz var, özellikle ön bölgede. Oyuncularımız ellerinden geleni yapıyor. Biraz farklılıklar yaparak mücadelenin içerisindeyiz. Bu takımı devre arasına ve sezon sonuna taşımak lazım. Oyuncuların performansı beklentilerimin üzerinde. Dinleneceğiz, umarım sakat oyuncularımız iyileşir. Kazanmak zorunda olduğumuz maçlar çok daha zor oluyor. Evimizde oynayacağımız iki maça hazırlanmalıyız. Galatasaray maçını unutmalıyız. Galatasaray'dan burada 1 puan almayı hak eden bir Alanyaspor var ama puan alamadık." ifadelerini kullandı.



"AVRUPA'DAKİ MAÇARALA BAKALIM"



Basın toplantısında Türk futboluyla ilgili soruya yanıt veren Fatih Tekke "Türk futbolunda neler yapılmalı? 20 senedir herkes bir şey söylüyor! Buna cevap vermeme gerek bile yok. Bizim bütçelerimiz 5-10 milyon dolar arası! Bizim için durum çok daha ciddi! Öncelikle kümede kalmak için mücadele ediyoruz. Alanyaspor ve biz, ne yapmak istediğimizi biliyoruz. Dört büyüklerin bütçesi çok daha yüksek. Sorduğunuz soruya paralel olarak, Avrupa'da oynadığımız maçları bakmamız lazım belki... Orada çok fazla zorluk yaşıyoruz. Yıllardır tabelaya göre konuşuluyor." açıklamasını yaptı.



