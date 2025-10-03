Fatih Tekke: 'Dikkat etmemiz gereken bir maç'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
"ZOR BİR MAÇ OLDUĞUNU SÖYLEYEYİM"
Tekke, rakibin ligde bulunduğu konuma dikkat çekerek, "Dikkat etmemiz gereken bir maç olduğunu söyleyeyim. Rakibin bulunduğu durum onların duygusunu artıracaktır, o duygunun altına kalmaması gerekiyor" dedi.
"OYUNCULARIMIZIN İSTEĞİ VE ARZUSU BELİRLEYİCİ OLACAK"
Deneyimli çalıştırıcı, Kayserispor'un oyun yapısına işaret ederek, "Müsaade ederseniz her takım gibi Kayserispor'un da bir oyunu var. Büyük ihtimalle topla daha fazla biz oynayacağız ama kaybettiğimiz toplar geçişe dönerse olmaz. Oyuncularımızın isteği ve arzusu belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR İÇİN AÇIKLAMA
Fatih Tekke, ayrıca sakat ve cezalı oyunculara değinerek, "Çok iyi durumdayız diyemem ama milli takım arasında Bouchouari'nin dönmesi muhtemel. Tabi nasıl dönecek bilmiyoruz. Kazanmak bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.
OLAIGBE'NİN YEDEK BAŞLAMASI HAKKINDA...
Olaigbe'nin yedek başlaması hakkında konuşan Tekke, "Olaigbe'nin yedek başlamasında birçok sebep var. Taktik yönden de etkisi var. Ön bloktaki oyuncuların performansındaki iniş ve çıkışlar oldu. Rekabet de önemli. Oyunculara bir mevki de bulmak gerek. Orta alanda da aynı.