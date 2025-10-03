03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
1-245'
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
1-0DA
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
1-145'
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
3-0DA
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

Fatih Tekke: "Dikkat etmemiz gereken bir maç"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor maçı öncesi konuştu.

calendar 03 Ekim 2025 19:45 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 20:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke: 'Dikkat etmemiz gereken bir maç'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇ OLDUĞUNU SÖYLEYEYİM" 

Tekke, rakibin ligde bulunduğu konuma dikkat çekerek, "Dikkat etmemiz gereken bir maç olduğunu söyleyeyim. Rakibin bulunduğu durum onların duygusunu artıracaktır, o duygunun altına kalmaması gerekiyor" dedi.

"OYUNCULARIMIZIN İSTEĞİ VE ARZUSU BELİRLEYİCİ OLACAK" 



Deneyimli çalıştırıcı, Kayserispor'un oyun yapısına işaret ederek, "Müsaade ederseniz her takım gibi Kayserispor'un da bir oyunu var. Büyük ihtimalle topla daha fazla biz oynayacağız ama kaybettiğimiz toplar geçişe dönerse olmaz. Oyuncularımızın isteği ve arzusu belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR İÇİN AÇIKLAMA 

Fatih Tekke, ayrıca sakat ve cezalı oyunculara değinerek, "Çok iyi durumdayız diyemem ama milli takım arasında Bouchouari'nin dönmesi muhtemel. Tabi nasıl dönecek bilmiyoruz. Kazanmak bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

OLAIGBE'NİN YEDEK BAŞLAMASI HAKKINDA...

Olaigbe'nin yedek başlaması hakkında konuşan Tekke, "Olaigbe'nin yedek başlamasında birçok sebep var. Taktik yönden de etkisi var. Ön bloktaki oyuncuların performansındaki iniş ve çıkışlar oldu. Rekabet de önemli. Oyunculara bir mevki de bulmak gerek. Orta alanda da aynı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 10 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 8 10 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 6 10 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 14 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.