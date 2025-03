Papara Park'ta oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Öte yandan karşılaşmayı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.









Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor , Göztepe'yi konuk etti.Göztepe'nin golünü, 31. dakikada penaltıdankaydetti. Hemen Trabzonspor'a beraberliği getiren gol ise 32. dakikada'dan geldi.19 yıl sonra teknik direktör olarak Trabzonspor'a dönen ve ilk deplasman maçından galip ayrılan Fatih Tekke, ilk iç saha maçından 1 puanla ayrıldı. 36 puana ulaşan Trabzonspor, 9. sırada konumlandı.Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Göztepe ise 38 puana ulaşarak 6. sıraya yerleşti.Süper Lig'de bir sonraki hafta Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Göztepe ise Gaziantep FK'yi ağırlayacak.Maçın 23. dakikasında Göztepe'de Ahmed Ildiz, Batista Mendy ile girdiği ikili mücadeleden sonra sakatlık yaşadı. Ahmed için sağlık ekipleri sahaya davet edildi. Ayak bileğinden sahatlık yaşayan futbolcu, sedyeyle oyundan alındı.Dakikalar 28'i gösterirken, Göztepe'de rakip ceza alanının sağ çaprazında pres yapan Ogün Bayrak, Edin Visca ile girdiği top kapma mücadelesinde yerde kaldı. Hakem, Trabzonspor lehine faule hükmetti. Potansiyel penaltı gerekçesi ile pozisyon VAR'da incelendi. Ardından hakem Ali Şansalan'a pozisyonu izleme tavsiyesi geldi. Pozisyonu iki kere izleyen Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.31. dakikada penaltıda topun başına geçen Romulo, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu ve kaleci Uğurcan Çakır'ı farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1Dakikalar 32'yi gösterirken santrayı yapan Trabzonspor'da savunmanın solundan topla hareketlenen Mustafa Eskihellaç, kalabalık Göztepe orta sahası arasından çıkıp rakip ceza sahası yayının gerisine kadar geldikten sonra ceza alanının sağ çaprazına koşu yapan Zubkov'a pasını verdi. Zubkov yerden gelen topa sol ayağının içi ile sert plasesini yaptı ve topu sol alt köşeden ağlarla buluşturdu. 1-1Trabzonspor taraftarları, Papara Park'ta maçı izleyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi.Göztepe maçında Trabzonpor tribünleri, "Yeter Hacıosmanoğlu yeter. TFF istifa." tezahüratında bulundu.Tezahürat bir müddet devam ettikten sonra son buldu.Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, ligde en son RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-0 yendiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.Teknik direktör Fatih Tekke, geçen hafta stoperde görev yapan oyuncular Batagov ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları nedeniyle bu mevkide Okay Yokuşlu ve Serdar Saatçi'ye görev verdi.Banza'nın cezasına rağmen daha önceki maçlarda kanatlarda forma verdiği Sikan'ı tercih etmeyerek yedek kulübesinde oturtan Fatih Tekke, sürpriz şekilde Enis Destan'ı santrfor olarak oynattı.Sikan'ın yerine de geçen hafta yedek kulübesinden oyuna giren Zubkov, bu kez 11'de sahaya çıktı.Trabzonspor'da kart cezalısı Simon Banza, sakatlıkları bulunan Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ile henüz hazır olmayan Anthony Nwakaeme ile Stefan Savic maç kadrosunda yer almadı.Trabzonspor'da Enis Destan, uzun bir aradan sonra ilk 11'de forma giydi.En son ligin 12. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Enis Destan, 15 maç aradan sonra tekrar 11'de görev aldı.Enis Destan, ayrıca bordo-mavili formayla 61. resmi karşılaşmasına çıktı.Karadeniz ekibinde, Serdar Saatçi de 9 maç sonra ilk 11'de sahaya sürüldü.Trabzonspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Tekke, futbolculuk döneminin ardından 19 yıl sonra döndüğü bordo-mavili takımda ilk kez Trabzon'da teknik direktör olarak taraftarın önüne çıktı.Fatih Tekke yönetiminde ilk maçında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 gün aradan sonra deplasmanda galibiyet hasretine son veren bordo-mavililerde, taraftarlar Fatih Tekke'ye sevgi gösterilerinde bulundu.Taraftarlar, maç öncesi teknik direktör Fatih Tekke'ye çiçek verdi.Trabzonsporlu oyuncular ısınmak için sahaya İstanbul'da bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının yazılı olduğu pankart ile çıktı. Ayrıca Minguzzi'nin isminin yazılı olduğu forma da imzalanarak ailesine takdim edildi.Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.29. dakikada ceza alanı içinde Ogün Bayrak, Visca ile ceza alanı ön çizgisine yakın yerde girdiği ikili mücadelede kendini yerde buldu. Karşılaşmanın hakemi Ali Şanslan, Visca'ya faul yapıldığı kararını verdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Ali Şanslan, Visca'nın faul yaptığını tespit ederek penaltı kararını verdi.37. dakikada sol taraftan Visca'nın pasında, ceza alanı içinde altıpas içinde hafif çapraz pozisyonda Mustafa Eskihellaç'ın şutunda top yandan auta gitti.40. dakikada Malheiro'nun derinleme pasında savunmanın arkasında topla buluşan Enis Destan'ın şutunda kaleci Lis, topu kornere çeldi.44. dakikada Mendy'in uzun pasında, sağ çaprazda topu kontrol eden Zubkov, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı ancak savunma araya girerek tehlikeyi önledi.45+2. dakikada Enis Destan'ın ceza alanı içinden sert şutunda kaleci Lis, yatarak tehlikeyi uzaklaştırdı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.71. dakikada Romulo'nun pasında ceza alanı sol çaprazında Emersonn'un şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu.78. dakikada Draguş'un pasında, ceza alanı sağ çaprazında Mendy'in şutunda, top üsten auta gitti.90+4. dakikada Taha Altıkardeş'in soldan ortasında,Victor Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu.Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.Papara ParkAli Şansalan, Deniz Caner Özaral, Murat Ergin GözütokUğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Serdar Saatçı (Dk. 90+2 Folcarelli), Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Zubkov (Dk. 67 Cham), Ozan Tufan (Dk. 76 Draguş), Visca (Dk. 76 Cihan Çanak), Enis Destan (Dk. 67 Sikan)Lis, Ogün Bayrak, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare (Dk. 84 Taha Altıkardeş), Dennis (Dk. 84 Furkan Bayır), Doğan Erdoğan (Dk. 84 Victor Hugo), Ahmet Ildız (Dk. 26 Tijanic), Romulo, Juan (Dk. 66 Emersonn)Dk. 31 (Penaltıdan) Rumola (Göztepe) Dk. 32 Zubkov (Trabzonspor)Dk. 35 Juan, Dk. 75 Nazım Sangare (Göztepe) Dk. 66 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)