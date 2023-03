Fatih Tekke'den Trabzonspor açıklaması

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, A Spor'a açıklamalarda bulundu.



Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma için konuşan Tekke, "Oyuncu sayımız fazla gözüküyor ama istediğimiz kaliteyi yakalayabilmiş değiliz. Kulübün çok iyi bir ortamı var. Burada çok fazla oyuncuyla çalışmıştık. Yeni gelen oyuncularla ilgili süre kaybımız oluyor. Cumartesi zor bir maçımız var puan ve puanlar alabilirsek bizim için çok çok ekstra olacak." ifadelerini kullandı.



Ligde kalma yarışı için konuşan 40 yaşındaki teknik adam, "40 puanın üzeri kalmak için yeterli gözüküyor ama belli olmuyor. Her takım her takımdan puan alabiliyor. Ekstra puanlar çıkartanlar olabiliyor. Bizim hedefimiz yarışta olduğumuz takımlardan puan almak ve mağlup olmamak. Kalmak için avantajlı gözüküyoruz ama en dezavantajlı konumda olan biziz." değerlendirmesinde bulundu.



TRABZONSPOR AÇIKLAMASI



Trabzonspor'da teknik direktörlük konusunda adının geçtiği hatırlatılan Fatih Tekke, şu anda herhangi bir gelişme olmadığını dile getirdi. Tekke, "Şu ana kadar hiç böyle bir şey düşünmedim. Cumartesi günü çok ciddi bir maçımız var. Sosyal medya ve televizyonda konuşuluyormuş ama takip etmedim. Trabzonspor'la ilgili gündem gayet normal. Duygularımızı ve düşüncelerimizi yenilememize gerek yok. Böyle bir gündem yok. Ben her zaman söyledim, Trabzonspor'a teknik direktör olarak dönme isteğim herkesin malumu ama şu anda İstanbulspor'da görevdeyim. Olumlu bakan herkese teşekkür ederim. Bu bir süreç. Şu an için böyle bir gündem yok." dedi.





