17 Haziran
Fluminense-B. Dortmund
19:00
17 Haziran
River Plate-Urawa RD
22:00
18 Haziran
Monterrey-Inter
04:00
17 Haziran
Beijing Guoan-Qingdao West Coast
14:35
18 Haziran
Colo Colo-Cobresal
01:00

Fatih Tekke çok istiyor: Axel Tuanzebe!

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Fatih Tekke'nin çok istediği Axel Tuanzebe için harekete geçecek.

calendar 17 Haziran 2025 12:02 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2025 12:04
Fotoğraf: Imago
Fatih Tekke çok istiyor: Axel Tuanzebe!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Stoper arayışlarını süredüren Trabzonspor, daha önce ilgilendiği Axel Tuanzebe ile yeniden ilgileniyor.

FATİH TEKKE ÇOK İSTİYOR

Ipswich Town'da sezonu geçiren Tuanzebe, takımının küme düşmesi sonrası 30 Haziran itibarıyla boşa çıkıyor. Son yıllarda sağ beke evrilen Tuanzebe'yi, teknik direktör Fatih Tekke hızı ve atletik özellikleri nedeniyle sağ stoperde düşünüyor ve çok istiyor. Yönetimin oyuncu cephesiyle görüşmeleri sürüyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 23 maçta forma giyen Demokratik Kongolu stoper, 1 asist kaydetti. 


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.