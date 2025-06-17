Stoper arayışlarını süredüren Trabzonspor, daha önce ilgilendiği Axel Tuanzebe ile yeniden ilgileniyor.
FATİH TEKKE ÇOK İSTİYOR
Ipswich Town'da sezonu geçiren Tuanzebe, takımının küme düşmesi sonrası 30 Haziran itibarıyla boşa çıkıyor. Son yıllarda sağ beke evrilen Tuanzebe'yi, teknik direktör Fatih Tekke hızı ve atletik özellikleri nedeniyle sağ stoperde düşünüyor ve çok istiyor. Yönetimin oyuncu cephesiyle görüşmeleri sürüyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 23 maçta forma giyen Demokratik Kongolu stoper, 1 asist kaydetti.
FATİH TEKKE ÇOK İSTİYOR
Ipswich Town'da sezonu geçiren Tuanzebe, takımının küme düşmesi sonrası 30 Haziran itibarıyla boşa çıkıyor. Son yıllarda sağ beke evrilen Tuanzebe'yi, teknik direktör Fatih Tekke hızı ve atletik özellikleri nedeniyle sağ stoperde düşünüyor ve çok istiyor. Yönetimin oyuncu cephesiyle görüşmeleri sürüyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 23 maçta forma giyen Demokratik Kongolu stoper, 1 asist kaydetti.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...