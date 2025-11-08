08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
0-245'
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
2-2
08 Kasım
Girona-Alaves
1-0
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
22:00
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
0-02'
08 Kasım
Excelsior-Heracles
1-2
08 Kasım
AS Monaco-Lens
23:05
08 Kasım
Le Havre-Nantes
21:00
08 Kasım
Marsilya-Brest
3-086'
08 Kasım
Parma -AC Milan
22:45
08 Kasım
Juventus-Torino
0-045'
08 Kasım
Lecce-Verona
0-0
08 Kasım
Como-Cagliari
0-0
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
23:00
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
1-016'
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
1-0
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
0-016'
08 Kasım
Chelsea-Wolves
23:00
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
1-1
08 Kasım
West Ham United-Burnley
3-2
08 Kasım
Everton-Fulham
2-0
08 Kasım
Tottenham-M. United
2-2
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
0-017'
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
2-2
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
3-1
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
1-1
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
6-0
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
2-183'
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
2-3
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
3-2
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
1-0
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
0-042'
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
23:00

Fatih Tekke: "Bu oyuna 1 puan iyi"

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, 1-1 beraberlikle sonuçlanan Alanyaspor maçının ardından konuştu.

calendar 08 Kasım 2025 19:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

"BU OYUNA 1 PUAN İYİ"

Galibiyeti hak edecek bir oyun oynamadıklarını belirten Tekke, "Oyunun ilk bölümünde ön alan baskımız fena olmadı. Hazırlanış açısından karşılaştığımız oyunun hiç alakası yok. Olumlu bir şey konuşamıyorum. Beklentimizin çok çok altında bir maç. Herkesin beklentisi farklı ama ben hep söylüyorum; Akyazı'da Trabzonspor teknik adamı 1 puana iyi dememeli ama bu oyuna 1 puan çok çok iyi. Performansı artırmalıyız. İyi savunamazsanız her takım oynuyor, oynuyor yani. Müsaade ederseniz herkes oynuyor. 90 dakikada öne çıkan bir oyuncu söyleyemiyoruz. 1 puana iyi demek zorunda kalıyoruz. Oyuna bakarsan 2 puan kaybetmedik. Sakatlar ve cezalılar var. Bizim takımımız yere sağlam basmak zorunda. Bizim gücümüz bir arada oynarsak, performansımızın hepsini verdiğimizde işler biraz kolaylaşıyor, çok kolaylaşıyor diyemiyorum. Kendimi de katarak hepimiz beraber 2 puan kaybettik. Üzgünüz." şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 12 5 5 2 13 6 20
5 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
6 Beşiktaş 12 6 2 4 20 15 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 12 4 1 7 12 22 13
13 Kasımpaşa 12 2 5 5 11 15 11
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
