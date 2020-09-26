Fatih Karagümrük, Yannis Salibur'u transfer etti

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Fransız sağ kanat oyuncusu Yannis Salibur'u kadrosuna dahil etti.

Haber; AA
Fatih Karagümrük, Yannis Salibur'u transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Eylül 2020 18:36
Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Fransız sağ kanat oyuncusu Yannis Salibur'u kadrosuna dahil etti.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, son olarak İspanya'nın Mallorca takımında oynayan 29 yaşındaki Salibur, ikinci başkan Serkan Hurma'nın katıldığı törenle sözleşmeye imza attı. 

Kulüp kariyerinde ülkesinde Lille, Guingamp ve Saint Etienne gibi takımların formalarını giyen Salibur, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev aldı.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için