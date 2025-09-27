26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
0-1
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
1-1
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
3-1
26 Eylül
Rodez-Pau
1-2
26 Eylül
Nancy-Reims
0-1
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
0-0
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
2-3
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
4-0
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
2-1
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
1-1
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
1-0
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
2-0
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
3-2
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
1-2
26 Eylül
Girona-Espanyol
0-0
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
0-1

Fatih Karagümrük - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fatih Karagümrük - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Süper Lig'e iyi başlayan Trabzonspor, son 3 maçta ise galibiyet alamadı. Bordo-mavililer, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı.


Süper Lig'in ilk 6 haftasında 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 3 puanla 17. sırada bulunuyor. Fatih Karagümrük, son 3 lig karşılaşmasından puan alamadı. Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'in son 3 maçında Kasımpaşa'ya 1-0, RAMS Başakşehir'e 2-0 ve Samsunspor'a da 3-2 mağlup oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan, Ugrekhelidze, Balkovec, Doh, Johnson, Tiago Çukur, Berkay, Serginho, Gray.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Rayyan Baniya, Arif, Zubkov, Oulai, Folcarelli, Olaigbe, Augusto, Onuachu.



11. RANDEVU

Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbul'da yapacakları karşılaşmayla ligde 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek 10 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 7'si Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ererken İstanbul temsilcisi sadece 1 maçta galip geldi, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda 20 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

İSTANBUL'DA 3 GALİBİYET

Trabzonspor, İstanbul deplasmanında oynadığı 5 karşılaşmanın 3'ünden galibiyetle döndü. 1 mücadele ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi, 1 maç da beraberlikle tamamlandı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırırken 5 gol yedi.

SON 2 DEPLASMANDA GALİP GELEMEDİ

Trabzonspor, rakibi karşısında hem genel hem de deplasmanda üstün taraf olmasına karşın son 2 İstanbul deplasmanından galibiyet çıkaramadı.

Bordo-mavililer, İstanbul'da rakibi karşısında 2022-2023 sezonunda 4-1'lik yenilgi yaşarken 2023-2024'te de 0-0 berabere kaldı.

